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Среда, 27.02.2019
Забавная фотосессия кормящей мамы (Фото)
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Забавная фотосессия кормящей мамы (Фото)

У любой молодой мамочки бывали не самые приятные моменты, связанные с кормлением ребенка грудью. Хотя в целом это процесс очень трогательный и интимный, бывает, что голодный ребенок набрасывается на мамину грудь, как пиранья на добычу. Кайла Сейц, мама 9-месячной девочки Софи, решила показать, с кем она ассоциирует свою голодную дочь, и устроила ей смешную фотосессию.
ihappymama.ru
Фото: ihappymama.ru
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Кормление грудью, Фотосессия, Кормящая мама, Кайла Сейц.
18:22 Сегодня Телеграф
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