Забавная фотосессия кормящей мамы (Фото)

У любой молодой мамочки бывали не самые приятные моменты, связанные с кормлением ребенка грудью. Хотя в целом это процесс очень трогательный и интимный, бывает, что голодный ребенок набрасывается на мамину грудь, как пиранья на добычу. Кайла Сейц, мама 9-месячной девочки Софи, решила показать, с кем она ассоциирует свою голодную дочь, и устроила ей смешную фотосессию.