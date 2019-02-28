Первый в мире ребенок с синдромом Дауна на обложке известного журнала (Фото)

Вокруг синдрома Дауна много мифов и предубеждений, которым мы до сих пор верим. Это неизлечимое заболевание часто является серьезным показанием для аборта. И несмотря на все тесты, всегда есть риск родить "солнечного" ребенка. Но вопреки всем страхам и домыслам, дети с синдром Дауна могут жить полноценной жизнью.