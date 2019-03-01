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Как незабываемо провести день рождения ребенка (Фото)
Любой ребенок ждет от такого важного для него события радости, улыбок, чудес. Он, как и все остальные дети, хочет подарков и волшебства. Любящие родители также хотят сделать этот день как можно более ярким, интересным и удивительным для своего маленького виновника торжества.
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