Как незабываемо провести день рождения ребенка (Фото) Любой ребенок ждет от такого важного для него события радости, улыбок, чудес. Он, как и все остальные дети, хочет подарков и волшебства. Любящие родители также хотят сделать этот день как можно более ярким, интересным и удивительным для своего маленького виновника торжества.