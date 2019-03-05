Лучшие способы узнать у ребенка, как дела в школе, не задавая прямой вопрос (Фото)

Дети не любят говорить, что у них происходит в школе. Поэтому, если вы спросите у ребенка "Ну как дела в школе?", то скорее всего получите ответ: "Нормально". А если вы действительно хотите узнать, как прошел его день, то помогите своему ребенку: задайте такой вопрос, на которые можно будет ответить подробно.