Мама-стилист: быстрые и легкие прически для школы (Фото) Как же красиво выглядят прически у с заплетенными волосами, пучками или необычными переплетами. Но иногда так не хватает времени для чего-то оригинального и необычного. Все резинки летят на пол, косички расплетаются, а настроение портится. Чтобы вы облегчили свою участь, мы предлагаем подборку простых причесок, которые вы сможете повторить быстро и получить удовольсвие от результат.