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Воскресенье, 24.03.2019
Мама-стилист: быстрые и легкие прически для школы (Фото)
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Мама-стилист: быстрые и легкие прически для школы (Фото)

Как же красиво выглядят прически у с заплетенными волосами, пучками или необычными переплетами. Но иногда так не хватает времени для чего-то оригинального и необычного. Все резинки летят на пол, косички расплетаются, а настроение портится. Чтобы вы облегчили свою участь, мы предлагаем подборку простых причесок, которые вы сможете повторить быстро и получить удовольсвие от результат.
Фото: pixabay.com
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09:59 Пт, 22 Март 2019 Телеграф
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