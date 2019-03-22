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Необычные факты о беременности и родах, о которых вы точно не знали

Необычные факты о беременности и родах, о которых вы точно не знали
16:42 Пт, 22 Март 2019 Телеграф showdream.org Фото: pixabay.com

Беременность - поистине чудесное явление, несмотря на все тяготы и малоприятные симптомы, которые её сопровождают.

Ребёнок внутри материнской утробы проходит долгий путь формирования и развития от микроскопического эмбриона до полноценного маленького человека. В этот период с женщиной происходит множество удивительных вещей.

Мы расскажем вам о 12 интересных фактах про беременность и роды, которые, вероятнее всего, не знают даже будущие мамы.

1. У беременных обоняние обостряется более чем в 10 раз. Таким способом организм пытается защитить их от употребления продуктов, которые небезопасны и вредны для малыша.

2. Самый популярный день для рождения детей - вторник. Меньше всего малышей появляется на свет на выходных - в субботу и воскресенье.

3. Молочные железы беременной женщины могут начать рефлекторно выделять молоко при одном лишь звуке плача любого ребёнка.

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4. Во время второй половины срока беременности плод за сутки испускает более 1 л мочи, которую потом выпивает.

5. В околоплодных водах беременной женщины содержится столько же соли, сколько в водах океана.

6. Из-за задержки воды и лишней жидкости в организме в период беременности размер ноги будущей мамы может увеличиться на 1-2 размера.

7. Самая долгая беременность в мире длилась больше одного года - 375 дней. Интересно, что ребёнок при этом появился на свет совершенно здоровым и с нормальными параметрами.

Самая короткая беременность, после которой родился здоровый малыш, продлилась 22 недели и 6 дней. Ребёнок был длиной с шариковую ручку.

8. В утробе матери малыш может смеяться, плакать и даже танцевать. Именно поэтому будущим мамам советуют слушать музыку и разговаривать с ребёнком.

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9. Отпечатки пальцев малыша формируются в течение первых трёх месяцев беременности.

10. Дети рождаются без коленных чашечек.

11. С каждым годом вес новорождённых увеличивается. Сегодня средний вес доношенного ребёнка составляет 3,5 кг. Всего пару десятков лет назад этот показатель составлял 2,7 кг.

12. Новый человек на планете Земля рождается каждые 3 секунды.

Как уже писалось выше, беременность - пожалуй, самый удивительный период в жизни любой женщины, и эти факты - яркое тому подтверждение.

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Беременность, Роды, Интересные факты.
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