Советы о том, как подарить ребенку ощущение самоценности

Мы стремимся растить из детей успешных личностей, настоящих людей, счастливых взрослых.

И используем совершенно разные методы, в зависимости от того, чего мы хотим добиться. Для самого же ребенка очень естественно стремиться к расположению родителей и их одобрению. Тут-то у мам и пап есть очень большой соблазн использовать это желание в своих "воспитательных" целях. Например, повысить успеваемость в школе, улучшить поведение, т.е. подогнать ребенка под свои стандарты и представления.

Хотя цели могут быть очень благородными, мы можем взрастить в ребенке мысль ,что он не хорошо сам по себе для нас. А только, если выполнит какие-нибудь условия: станет отличником, принесет медаль, прекратит наконец-то ныть и истерить. Когда у ребенка не получается дотянуться до наших стандартов, то мы лишаем его своей любви и поддержки.

Публицист и психолог Людмила Петрановская считает, что у родительской любви не должно быть условий. Мы должны принимать ребенка любым, тогда мы закладываем в нем прочную основу, что он хорош сам по себе.

Я существую - и это хорошо

Если в основе личности - прочный, как из титана, стержень убеждения "я существую и это хорошо", человек гораздо меньше зависит от внешней оценки. Стрелы критики, осуждения не разрушат его. А значит, будучи спокойным за свою безопасность на самом глубинном уровне, взрослый человек сможет отнестись к критике разумно, что-то принять, что-то отвергнуть, виноват - исправить и принести извинения, сделать выводы на будущее.

Критика воспринимается как субъективное суждение другого человека, которое может быть как верным, так и ошибочным, как важным, так и не имеющим особого значения. Тоже и с положительной оценкой, похвалой. Она приятна, но не остро необходима, в самые потаенные глубины личности не проникает, не существует такой похвалы, которая была бы сильнее и важней той базовой убежденности "я хороший", усвоенной в младенчестве.

А если титанового основания, прочного позитивного отношения к себе, нет? Тогда критика, особенно от близких или значимых людей воспринимается как угроза личности в целом, как послание мира: "Ты недостаточно хорош. Лучше бы тебя не было". И хотя разум понимает, конечно, что критика сама по себе не может убить, отменить, вышвырнуть их жизни, подсознательно осуждение воспринимается как смертный приговор. Стоит ли удивляться, что человек в этом случае не может извлечь из критики пользу, он будет либо обороняться любой ценой, как раненый гладиатор, не церемонясь в средствах, нападая и раня в ответ, либо опять же любой ценой избегать всякой активности, впадать в паралич, чтобы не рисковать совершить ошибку.

Как ни странно, похвала тоже не идет впрок: она либо крайне смущает, воспринимается мучительно, поскольку всегда кажется "незаслуженной". "неискренней", либо превращается в необходимый допинг, и тогда человеком легко можно управлять с помощью лести и комплиментов. И то, и другое в жизни встречается, и, увы, чаще, чем хотелось бы. А в самых тяжелых случаях принимает форму болезненной зависимости от оценок окружающих - нарциссического расстройства личности.

Сколько их вокруг нас, людей, которые словно не уверены, что существуют, что они в мире по праву? Не обязательно бывших сирот, но почти всегда обделенных в свое время вниманием и принятием самых значимых в своей жизни людей.

Мы просыпаемся среди ночи от рева мотоцикла, который без глушителя несется по спящим улицам города. Что заставляет ездока так агрессивно сообщать миру о своем существовании, почему в другой способ заявить о себе он не верит?

Мы видим толпы людей, на кастингах в глупые телешоу, людей, готовых утратить на потеху публики не только приватность, но и чувство собственного достоинства только ради того, чтобы "круто попасть на ТВ" и, появившись на тысячах экранов, хоть на время поверить, что они существуют.

Сколько мелодрам заканчиваются хэппи-эндом, который состоит в том, что герой видит себя на первых полосах газет - только после такого радикального подтверждения социумом своего существования он начинает верить в себя, в свое право жить и быть таким, какой есть.

Сколько людей бесконечно постят в соцсетях фото и отчеты о каждом своем дне, о любой детали своей жизни, словно без ответных лайков не вполне уверены, что у них и правда есть лицо, фигура, машина, дача, кошка, ребенок и пирог с ягодами на десерт. Помните, еще у Гоголя: "Передайте государю императору, что есть на свете такие Добчинский и Бобчинский"…

Конечно, позитивное отзеркаливание не заканчивается в младенчестве, мы продолжаем и дальше давать ребенку понять, что он любим, важен, что мы рады его присутствию в нашей жизни. Потребность в таком "теплом душе" может вновь обостряться в кризисные периоды жизни, в периоды тяжелых испытаний или возрастных трудностей, например, в подростковом возрасте. В эти момент ребенку вновь бывает очень важно увидеть в глазах родителя, услышать в его словах понимание, одобрение и безусловное принятие, чтобы вновь убедиться: "я существую - и это хорошо".