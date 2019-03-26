Копировать - вставить: удивительные сходства родителей и детей в одинаковом возрасте (Фото) Наследственность — удивительная штука. На кого из родителей больше похож малыш: на маму или папу? А может быть, на бабушку или дедушку? Иногда при взгляде на членов одной семьи кажется, что природе попросту лень изобретать новый генетический код и она радостно использует функции "копировать — вставить".