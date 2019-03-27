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Детские ходунки: плюсы и минусы для ребенка

Детские ходунки: плюсы и минусы для ребенка
13:55 Сегодня Телеграф polza-vred.su Фото: polza-vred.su

Эти советы помогут Вам понять стоит ли покупать ребенку ходунки.

Первым делом всегда выбирают кроватку и стульчики для кормления. Это удобные принадлежности, первое для отдельного сна, второе - для обособленного места кормления в кухне. А вот ходунки - это такая же необходимость, как слинги и рюкзаки; или же мода, как велосипеды-трансформеры и коляски-трости?

Нужны ли ходунки ребенку?

Нужны ли ходунки ребенку или родителям? Вставая на ноги в попытке сделать шаг, ребенок напрягается так, словно грузит мешок с цементом. Усилия, как первые позывы добыть материнское молоко. Помните, как сложно его сцедить взрослыми руками, и как лихо делает это новорожденный благодаря инстинктам? Мамы часто забывают о том, что малыш должен сам (!) пробовать новые дела. Помощь - это хорошо, но затмить процесс обучения не желает никто. К тому же, почувствовав первые радости от движения, ребенка сажают в цепи (трусики для ножек и таза), чтобы он, как уже матерый бегун, двигался по квартире.

Стенки не нужны, зачем опираться на них? Теряя равновесие, малыш отталкивается от пола. Вес перенесен вперед. Ему нужно тянуть свою массу тела и вес приспособления (оков, надетых на него). Это можно сравнить с манежем, который позволяет не пугаться за ребенка, запирая его в ограниченном пространстве. В ходунках малыш защищен, но вроде как свободен. И вот, ножки еле дотягивают до пола, движение на носках. Искривление стопы, перекос позвоночника. Почувствовав свой вес на двух ногах, ребенок с легкостью сгибает ноги в коленях, зная, что не упадет.

В результате, пища для дятла достается без труда, значит, можно не стараться часами ее добывать. Тут, то же самое, ведь дело не только в порывах познать свои силы. Годовалому малышу нельзя перекрывать "кислород" в попытках научиться делать естественные дела. Происходит банальная атрофированность нижних конечностей.

Какие ходунки лучше для ребенка?

Если все-таки стоит крайняя необходимость, или же гости готовят именно этот подарок для ребенка, пожалуйста, обращайте внимание на ряд аспектов:

  • Ходунки нужны маме, а не ребенку. Но если малыш будет ими пользоваться, нужно выбирать по росту.
  • Аксессуар должен иметь регулировку высоты. По мере взросления ребенка нужно подымать сидение. Стопоры - обязательное условие, если малыш устанет и захочет отдохнуть.
  • Стопоры обездвиживают ходунки, и кроха стоит на ногах, а не свисает в том положении, в момент которого он окажется при остановке ходунка.
  • Ходунки-каталки - запретить полностью. Они не только нарушат стабилизацию вестибулярного аппарата, но и сделают из малыша ленивого ребенка, который привык опираться на что-то, прислоняться и т.д. К тому же, если каталка уедет, малыш упадет и получит травму.
  • Ходунки-качалки - трансформируются из транспорта в недвижимый предмет для укачивания малыша. Если хотите, чтоб ребенок спал там, откажитесь от кроватки и забудьте про сон.

Метод психолога: как стать счастливее, убрав из жизни семь "О"

Какие ходунки лучше для ребенка - те, в которых малыш будет спокойно передвигаться, играть на столе и узнавать новые способности своего тела. Например, побежит. Правда, в современных ходунках он споткнется - расстояние от ножки до бортика такое маленькое, что придется поднимать сиденье. Из-за высоты он не сможет оттолкнуться. Поэтому бегать и прыгать он будет в другом месте. Альтернативный вариант - Joovy ходунок без задней стенки бампера.

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Дети, Ребенок, Советы, Родители, Ходунки, Детские ходунки.
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