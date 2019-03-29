Родителям на заметку: идеи завтраков для детей (Фото) Лале Мохмеди - 35-летняя мать двоих детей, 6-летнего Джейкоба и 19-месячной Чарли, которая в мае 2015 года превратила пшеничные блины, приготовленные для сына, в сказочного льва, и ему это понравилось. С тех пор она стала готовить ему креативные завтраки, публикуя свои творения на страничке в "Фейсбуке", и получила столько положительных откликов, что пришлось создать аккаунт в Instagram, чтобы вдохновлять других родителей проявлять творческий подход во время приготовления еды для своих детей. Впервые мы познакомили вас с ее творчеством зимой 2016 года, не раз показывали ее новые блюда, и сегодня хотели бы показать еще немного креативных завтраков, которые Лале продолжает готовить для своего подрастающего сына.