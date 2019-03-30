Отходим от дневного сна: когда ребенка больше не нужно укладывать

Дневной сон - очень полезен для ребенка даже тогда, когда он уже пошел в школу.

Но иногда родители слишком навязчиво заставляют малыша спать, даже если уже можно вполне обходиться и без этого. Как понять, что дневной сон уже вовсе не обязателен для ребенка? Есть 6 основных признаков, по которым это можно распознать. Если вы отмечаете эти пункты галочкой - ваш малыш вырос, и больше не нуждается в регулярном дневном отдыхе.

Вы как обычно уложили кроху в постель, но в течение 40-50 минут он так и не может уснуть. Ребенок вертится, хочет встать, постоянно говорит, что не хочет спать. Смиритесь, сон днем для него больше не необходимость.

Ребенок поспал днем, но вот вечером не смог уснуть в положенное время и бодрствовал лишних 1,5-2 часа (то время, которое ушло на сон днем). Это значит, что организм "переотдыхал" и пытается восстановить баланс сна. Лучше пусть ребенок крепко спит ночью, чем через силу днем.

Попробуйте в виде эксперимента несколько дней отказаться от дневного сна. Если уже к 7 вечера непоседа становится вялым и уставшим, очевидно, дневной сон ему все еще нужен. А если ребенок захочет спать в то же время, что вы обычно его укладываете, и проспит 10-12 часов (средняя норма), значит он вполне готов отказываться от дневного отдыха и перестраиваться на "взрослый" режим.

Проследите за ребенком в транспорте: если во время поездки в машине или автобусе днем ребенка клонит в сон - значит ему еще рано отказываться от дневного отдыха. Способность оставаться активным в укачивающем транспорте - тоже важный признак того, что малыш взрослеет.

Как же безболезненно отказаться от дневного сна? Несколько советов:

Отказ от сиесты должен произойти после 3-х лет. До этого возраста сон днем ребенку нужен 100%.

Организму ребенка нужно привыкнуть к новому режиму. Поэтому начните с 2-3 дней в неделю, когда сна днем не будет.

Отказ от сна - не значит отказ от отдыха. Малышу нужно время на передышку: полежите с ним полчасика-час с книжкой или просто поболтайте. На это время откажитесь от гаджетов и телевизора.

Не нужно насиловать ребенка новым "взрослым" графиком: если он все же захотел поспать днем, просто уложите его.

Во время болезней или активных учебы/физических нагрузок ребенок должен отдыхать больше. Поэтому в эти периоды дневной сон можно не отменять.

Если ребенок ходит в сад, спросите у воспитателей, как он спит в тихий час. Для малыша воспитатель - авторитет, и если ему уже длительный период не удается уложить непоседу спать днем, - значит пришло время постепенно отказываться от этой затеи. Ребенку попросту больше не нужен тихий час.