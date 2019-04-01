Первые дни жизни малыша: как встречают новорожденных в разных уголках Земли Рождение ребенка — радостное событие, которого с нетерпением ждет вся семья. Чтобы маленький человечек рос здоровым и счастливым, праздник его первой встречи с миром и родными сопровождается разными традициями и ритуалами. У каждого народа они свои: от приготовления каши до пивоварения. Трогательный фотопроект знакомит с традициями, которые соблюдаются у разных народов, чтобы защитить от всего плохого новоиспеченных мам, встретить младенцев и подарить им лучшее начало жизненного пути.