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Понедельник, 01.04.2019
Первые дни жизни малыша: как встречают новорожденных в разных уголках Земли
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Первые дни жизни малыша: как встречают новорожденных в разных уголках Земли

Рождение ребенка — радостное событие, которого с нетерпением ждет вся семья. Чтобы маленький человечек рос здоровым и счастливым, праздник его первой встречи с миром и родными сопровождается разными традициями и ритуалами. У каждого народа они свои: от приготовления каши до пивоварения. Трогательный фотопроект знакомит с традициями, которые соблюдаются у разных народов, чтобы защитить от всего плохого новоиспеченных мам, встретить младенцев и подарить им лучшее начало жизненного пути.
Фото: bigpicture.ru
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Дети, Ребенок, Обычаи, Традиции, Новорожденный, Мама, Ритуалы, Мама и ребенок.
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