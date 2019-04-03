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Милый детский фотопроект о знаках зодиака известного фотографа из Австралии (Фото)
Фотографии новорожденных в милых костюмах пчелок, цветов и бабочек сделали австралийского фотографа Энн Геддес знаменитой на весь мир. Ее работы давно признаны классикой детской фотографии. Вы их точно встречали в журналах, на открытках, альбомах для фото и календарях.
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