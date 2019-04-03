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Среда, 03.04.2019
Милый детский фотопроект о знаках зодиака известного фотографа из Австралии (Фото)
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Милый детский фотопроект о знаках зодиака известного фотографа из Австралии (Фото)

Фотографии новорожденных в милых костюмах пчелок, цветов и бабочек сделали австралийского фотографа Энн Геддес знаменитой на весь мир. Ее работы давно признаны классикой детской фотографии. Вы их точно встречали в журналах, на открытках, альбомах для фото и календарях.
ihappymama.ru
Фото: ihappymama.ru
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Знаки Зодиака, Младенцы, Австралийский фотограф, Энн Геддес, Детский фотопроект.
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