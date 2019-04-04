Когда детство еще впереди: удивительный и чудесный мир в объективе Ноэль Мирабеллы (Фото)

Ноэль Мирабелла - это не только успешная молодая мама, но еще и талантливый детский фотограф. Все началось, конечно же, с того, что она стала фотографировать собственных деток.