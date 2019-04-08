Юморной фотопроект о детях, которые знают о шалостях не понаслышке (Фото)

Фотограф из Швейцарии Джон Вильгельм подошел к созданию семейного альбома очень необычным образом. Занимаясь рекламной и художественной фотографией, он много снимает и свою семью, особенно трех дочек и сына.