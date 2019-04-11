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Приятно познакомиться, лимон: первая встреча детей с кислым цитрусом (Фото)
Два приколиста-фотографа из Торонто Эйприл Макиборка (April Maciborka) и Дэвид Уайл (David Wile) решили запечатлеть в своей студии откровенные эмоции малышей, которым в первый раз дали попробовать лимон. Так и появились на свет эти забавные фотографии, объединенные общим проектом под названием "Pucker" ("Морщиться" или "Кислая мина").
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