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Воскресенье, 14.04.2019
Поиграем вместе: Интересные идеи космических подделок для детей (Фото)
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Поиграем вместе: Интересные идеи космических подделок для детей (Фото)

Космос, планеты, законы Вселенной - одни из самых захватывающих тем для детей. Они словно открывает дверь в новые и неизведанные миры, захватывающие приключения и заодно рассказывают, как утроен наш мир. Космическая тема большая и сложная, но современные детские книги, видеоролики, мультфильмы и пособия приходят на помощь родителям и педагогам. Ребенок с интересом будет слушать, что такое Вселенная, Солнечная система, Большой взрыв, звезды, световой год. Возможно, он даже захочет стать космонавтом или построить свою ракету. Это не такие уж несбыточные мечты, учитывая какими темпами сегодня развивается космонавтика.
ihappymama.ru
Фото: pixabay.com
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Детские игры, Космические подделки, Идеи подделок для детей, Детские космические подделки.
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