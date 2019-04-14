Шпаргалка мамам: причины высокой температуры у ребенка

Само повышение температуры тела и лихорадка не являются болезнью, но они указывают на лежащую в основе вирусную или бактериальную инфекцию.

У вашего ребенка может быть высокая температура из-за определенных инфекций, таких как грипп, простуда или желудочный вирус. Эти заболевания не очень серьезны и поддаются лечению в домашних условиях. Однако, если у ребенка температура 38 без симптомов простуды, это могут быть и другие заболевания, в том числе и опасные. Именно поэтому необходимо разобраться в этом вопросе и по возможности проконсультироваться с врачом. Что именно это может быть?

Высокая температура неизвестного происхождения

Обычно, когда у ребенка возникает высокая температура, у него также присутствуют такие симптомы, как боль или кашель, или другие симптомы, которые объясняют, почему возникает лихорадка. Но иногда у ребенка может развиться лихорадка без видимой причины. Когда лихорадка сохраняется без видимых причин, врачи называют ее лихорадкой неизвестного происхождения (ЛНП). Эта необычная форма лихорадки определяется наличием высокой температуры - более 38,3°C. Такая температура может возникать и проходить более трех недель без особой причины.

Исследования показали, что в 85-95% случаев конкретная причина возникновения высокой температуры неизвестного происхождения в конечном итоге может быть идентифицирована после тщательного тестирования, часто в условиях стационара. Врачи, возможно, должны выполнить множество диагностических процедур, чтобы определить точную причину необъяснимой лихорадки. Анализ крови, тщательный физический осмотр и радиологические исследования (чаще всего рентгенография грудной клетки и/или грудная и брюшная компьютерная томография) обычно выполняются как первый шаг в исследовании необъяснимой лихорадки.

Около трети лихорадок неизвестного происхождения вызваны инфекциями. Инфекции также являются наиболее распространенной причиной высокой температуры без симптомов у детей. Любой тип инфекции, от простой простуды до менингита, может привести к лихорадке. В определенных ситуациях у ребенка может быть инфекция, вызывающая температуру 38°C или более, которая не вызывает никаких узнаваемых физических признаков или симптомов. Микробиологические методы (взятие мазков биологических жидкостей из разных мест для идентификации бактерий, вирусов, грибка или паразитов) иногда помогают идентифицировать оккультную (скрытую) инфекцию. В других случаях анализы крови, которые измеряют уровни антител в крови, могут подтвердить наличие инфекции.

Но инфекция становится причиной высокой температуры у ребенка далеко не всегда - 2 из 3 случаев ЛНП не связаны с инфекцией! По оценкам, раковые заболевания вызывают 20-30% ЛНП. Лимфомы и лейкозы - это два вида рака, которые часто вызывают лихорадки, но также любой тип злокачественной опухоли может быть ее источником.

Хронические воспалительные заболевания также могут стать причиной ЛНП. Аутоиммунные заболевания или коллагеновые болезни, такие как артрит, системная красная волчанка, заболевания сосудов (васкулит) и связанные с ними состояния, могут вызвать высокую температуру. Кроме того, некоторые болезни, которые приводят к хроническому воспалительному процессу в одной или нескольких областях тела (например, саркоидоз), могут быть источником необъяснимой лихорадки.

Редкие причины, по которым может наблюдаться у ребенка температура 38 без симптомов простуды - прием определенных лекарств, болезнь надпочечников, гематомы, и ранее не обнаруженный тромбофлебит.

Наиболее частые причины высокой температуры у ребенка без симптомов

Когда у вашего ребенка наблюдается высокая температура, обычно она сопровождается кашлем, насморком, диареей или рвотой. Очевидно, что вы чувствуете еще большее беспокойство, когда замечаете высокую температуру у ребенка без других симптомов. Это может быть связано с инфекциями, которые являются одними из наиболее распространенных причин ЛНП (лихорадки неизвестного происхождения) у детей.

У человека может наблюдаться повышение температуры тела из-за любого типа инфекции. Вот некоторые из причин, почему у вашего ребенка может быть высокая температура без симптомов:

Бактериемия

Это состояние, при котором бактерии попадают в кровь вашего ребенка и вызывают инфекцию в почках, легких или других органах. В этом случае вашему ребенку потребуются антибиотики для лечения. Существуют определенные вакцины, две из которых чрезвычайно эффективны и действительно помогли защитить людей от заражения.

Менингит

Менингит – это оболочки вокруг головного мозга, которые защищают его от внешних воздействий. Вирусная или бактериальная инфекция может привести к воспалению мозговых оболочек, что приводит к менингиту. Если это связано с бактериальной инфекцией, ситуация может быть опасной для жизни. Однако вирусные инфекции не столь серьезны. Вирусные инфекции будут вызывать определенные симптомы, такие как скованность в шее и сильная головная боль.

Укус насекомого

Это также может быть причиной температуры без признаков простуды у вашего ребенка. Это может быть связано с аллергией на насекомых. Повышение температуры тела в этом случае обычно не очень значительное, и вы также сможете заметить сыпь на коже, особенно там, где произошел укус насекомого.

Вакцинация

Прививки, как правило, являются способом предотвращения развития у детей различных опасных инфекций. Если вы накануне повышения температуры вакцинировали своего ребенка, и у него/нее сейчас наблюдается температура 37, 38 или 39 градусов, это может быть связано с вакцинацией.

Инфекция мочевыводящих путей (ИМП)

Инфекции мочевыводящих путей у детей могут стать причиной необъяснимой высокой температуры без признаков простуды. Около 5% детей с необъяснимым повышением температуры тела испытывают инфекции мочевыводящих путей. Вам нужно позвонить педиатру ребенка, если вы подозреваете, что ИМП является причиной высокой температуры. Инфекции мочевых путей лечить достаточно просто, но, если их не лечить, инфекции могут привести к необратимому повреждению почек.

Подробно об ИМП у детей вы можете узнать здесь - Инфекции мочевыводящих путей у детей: причины, симптомы, лечение.

Розеола

Детская розеола является вирусной инфекцией, поражающей детей от 6 месяцев до 3 лет. Это инфекционное заболевание может быть причиной резкого повышения высокой температуры у ребенка (39-40°C). Лихорадка обычно проходит через пару дней, но оставляет кожную сыпь на ногах, руках и шее. Усталость, опухшие веки и потеря аппетита также появятся после лихорадки, вызванной розеолой.

Ушные инфекции

Если у ребенка температура без признаков простуды – это может указывать на ушные инфекции. Вы можете не заметить никаких видимых признаков в течение первых нескольких дней, но ушные инфекции могут повлиять на слуховую способность через некоторое время.

Если вы подозреваете ушную инфекцию у вашего ребенка, рекомендуем вам ознакомиться с ее симптомами и методами лечения на этой странице - Средний отит: причины, симптомы, лечение, диагностика.

Прорезывание зубов

Если у ребенка еще не прорезались все зубы, это может указывать на то, что у него начался процесс прорезывания очередных зубов. Прорезывание зубов также может быть одной из причин повышения температуры у ребенка без симптомов.