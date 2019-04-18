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Четверг, 18.04.2019
Советы мамочкам: как успокоить ребенка в возрасте от 1 до 3 лет
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Советы мамочкам: как успокоить ребенка в возрасте от 1 до 3 лет

Они плачут сотни раз в день, сотрясая воздух переходящим в ультразвук хн-ы-ы-ыком. Малыши тихими не бывают, что вполне нормально. Но порой возникают ситуации, когда ребенка надо утихомирить. А как это сделать? Для начала не лишним будет упомянуть о тактической ошибке многих молодых родителей, еще не освоивших секреты воспитания. Не спешите сразу успокаивать малютку, сперва разберитесь в причине плача. Он ведь рыдает не просто так, не из принципа, не из вредности. Малыша что-то беспокоит, вот он и выражает свои страхи, боль или обиду слезами да всхлипываниями. Ну а если проблема решена, а малютка все равно хнычет, то вам помогут простые и действенные методики, успокаивающие детей.
miridei.com
Фото: miridei.com
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Дети, Ребенок, Советы, Мама, Плач, советы мамам, как успокоить ребенка.
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