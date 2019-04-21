Воспитание ребенка: распространенные ошибки

Для маленького человека родители – мама и папа – самые близкие и родные люди.

Ведь они подарили жизнь новой личности, пустили ребенка в мир. Но очень часто родитель допускает ошибки, которые имеют очень нехорошее влияние на жизнь и характер ребенка.

ПОСТОЯННАЯ КРИТИКА

"Занял второе место? А почему не первое?"; "Получил 4? А могла быть пятерка". Критика похожа на чрезмерную похвалу. В обоих случаях отношение ребенка к самому себе меняется. Критичное поведение родителей проявляется в абсолютном их недовольстве действиями и поступками своего ребенка. Родитель, надеясь на то, что ребенок воспримет критику как толчок к более удачным результатам, учит его осуждать все вокруг. Это может привести к таким проблемам, как: неуверенность ребенка в себе, постоянный страх услышать критику в других сферах жизни, и что самое страшное – психосоматические заболевания.

ЧРЕЗМЕРНАЯ ПОХВАЛА

Похвала наравне опасна с постоянной критикой. Родитель возвышает ребенка за каждое выполненное им пустяковое действие. В будущем это может выявляться в том, что человек постоянно будет нуждаться в одобрении со стороны и критику, даже уместную, он не принимает.

СРАВНЕНИЕ С ДРУГИМИ ДЕТЬМИ

О, как же все мамы это любят! "А вот Вера, дочка тети Маши, учится лучше тебя!". Или: "Валерка пацан, а вон как матери с сестричкой помогает, смотреть не устаешь!". Сравнивая своего ребенка с чужим, родитель не понимает, что обесценивает его интересы и личность. Взрослый надеется, что смотря на чужие успехи, ребенок станет лучше. Но этого не происходит, а вызывает только неуверенность ребенка в своих силах.

НАВЯЗЫВАНИЕ СТЕРЕОТИПОВ

Если с самого детства человек будет слышать о том, что есть какие либо рамки поведения или как правильнее поступать мальчику/девочке, это может вызвать комплексы в будущем.

УГРОЗЫ

Очень часто родители применяют такой способ воспитания, как угроза. "Если ты не будешь вовремя выполнять домашнее задание, то отправишься в детдом", "Уберись в комнате, иначе не видать тебе прогулки". Таким образом, родитель использует манипуляцию и не дает ребенку выбора. Это может привести к тому, что ребенок сам начнет манипулировать родителями.

ОТЧИТЫВАТЬ ПРИ ВСЕХ

На улице нередко можно встретить матерей, которые орут на своего ребенка прямо на улице. Чем же это так опасно? Чаще всего такой метод применяют матери, которые не могут справиться с ребенком. Выставляя семейные проблемы на публику, мамочка надеется на совет со стороны. Но это ни к чему не приводит, кроме психологической травмы у ребенка.

РОДИТЕЛИ РЕШАЮТ, В КАКОЙ ВУЗ ИЛИ КОЛЛЕДЖ ПОСТУПАТЬ

Родитель может только дать совет повзрослевшим дочери или сыну и аккуратно направить его, а не именно решить. Если родитель "решит", то, скорее всего, человеку не принесет удовлетворения такая профессия. Сюда же относится слишком тщательное наблюдение за обучением ребенка в школе. Это может привести к его несамостоятельности.

ПРОВОДИТЬ С РЕБЕНКОМ СЛИШКОМ МАЛО ВРЕМЕНИ

Такое чаще случается с отцами, которые пропадают на работе допоздна.

Ребенок видит, что отец не заинтересован в нем и эту модель поведения по отношению к отцу он перенимает себе. Нередки случаи, когда такие мальчики так же обращались уже со своими детьми.

Сюда же относится и "откуп" от ребенка: когда вместо внимания близкого человека ребенок получает материальные блага(деньги, подарки).

БОЛЬШИЕ ОЖИДАНИЯ

От родителя часто можно услышать такие фразы: "мой ребенок достигнет самого лучшего в этом мире, будет самым умным и красивым". Это не плохо, но относится к чаду надо в силу его возраста. Чаще всего, ребенок не оправдывает ожидания матери/отца. Чтобы разочароваться в ребенке, не нужно возлагать на него большие и невозможные ожидания, а любить его тем, кто он есть.

ИЗБАЛОВАННОСТЬ

"Мама, хочу игрушку!", "Мама, нужны новые джинсы!", "Мама, папа, купите!". Избалованный ребенок встречается довольно часто. Весь секрет в том, что мать не умеет говорить малышу нет, и с каждым годом ситуация ухудшается. Родители в данном случае не хотят ничего плохого, их цель – обеспечить все необходимое для комфортного существования ребенка. Но очень часто результат такого баловства – проблемы во взрослой жизни. Такая личность может очень долго жить с родителями и не ставить перед собой какие – либо цели.