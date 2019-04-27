Не переставайте веселиться: Забавные детки, которые подарят вам позитив

Предлагаем вашему вниманию свежую коллекцию фотографий, демонстрирующих все разнообразие жизни там, где подрастают дети! От недовольных лиц во время завтрака до умильной убежденности в том, что под ковриком тебя никто не видит во время игры в прятки, - взгляните на этих чудесных малышей, которые не потеряют любовь своих родителей ни при каких обстоятельствах!