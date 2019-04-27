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Суббота, 27.04.2019
Не переставайте веселиться: Забавные детки, которые подарят вам позитив
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Не переставайте веселиться: Забавные детки, которые подарят вам позитив

Предлагаем вашему вниманию свежую коллекцию фотографий, демонстрирующих все разнообразие жизни там, где подрастают дети! От недовольных лиц во время завтрака до умильной убежденности в том, что под ковриком тебя никто не видит во время игры в прятки, - взгляните на этих чудесных малышей, которые не потеряют любовь своих родителей ни при каких обстоятельствах!
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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09:27 Сегодня Телеграф
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