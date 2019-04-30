Мнение психологов: Стоит ли поощрять детское любопытство

Для многих родителей это время является очень сложным, поскольку приходит такой момент, когда отвечать уже просто нет сил, а некоторые вопросы просто заводят родителей в тупик… Как же поступить, чтобы не убить детское любопытство, но и не сломать авторитет всезнающего и умного родителя?
1. Запаситесь терпением! Следите за тем, чтобы ответы были добрыми и корректными. И помните, что если ребенок не получит ответ от вас, он пойдет искать его в другом месте (в садике, во дворе), а там вы уже не проконтролируете, какую именно информацию заложат в уши ребенку…
2. Найдите ребенку интересное занятие, чтобы он увлекся и отвлекся. Всю свою любознательность он тогда направит уже не на вас, а на это дело. Подойдет чтение, занятие творчеством, развивающие игры и пр.
3. Используйте любознательный возраст для обучения новому. Вы можете подсунуть ребенку интересную энциклопедию для поисков ответов на его вопросы. Или замотивировать научиться читать, чтобы он смог самостоятельно прочитать о вымерших динозаврах…
4. Если своим вопросом ребенок застал вас врасплох, не пытайтесь изворачиваться и врать. Лучше скажите честно, что сейчас вы не можете дать ему ответ, но вечером обязательно вернетесь к этому разговору. У вас хотя бы появится время, чтобы обдумать ответ
Дети в раннем возрасте являются очень нежными и ранимыми. Нам стоит быть очень внимательными, чтобы ребенок не стал задавать волнующие его вопросы другим людям.