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Мнение психологов: Стоит ли поощрять детское любопытство

Мнение психологов: Стоит ли поощрять детское любопытство
18:38 Сегодня Телеграф ihappymama.ru Фото: pixabay.com

Трех-четырех летний ребенок задает невероятное количество вопросов, изучая мир, осваивая новые предметы, вещи, явления.

Для многих родителей это время является очень сложным, поскольку приходит такой момент, когда отвечать уже просто нет сил, а некоторые вопросы просто заводят родителей в тупик… Как же поступить, чтобы не убить детское любопытство, но и не сломать авторитет всезнающего и умного родителя?

1. Запаситесь терпением! Следите за тем, чтобы ответы были добрыми и корректными. И помните, что если ребенок не получит ответ от вас, он пойдет искать его в другом месте (в садике, во дворе), а там вы уже не проконтролируете, какую именно информацию заложат в уши ребенку…

2. Найдите ребенку интересное занятие, чтобы он увлекся и отвлекся. Всю свою любознательность он тогда направит уже не на вас, а на это дело. Подойдет чтение, занятие творчеством, развивающие игры и пр.

3. Используйте любознательный возраст для обучения новому. Вы можете подсунуть ребенку интересную энциклопедию для поисков ответов на его вопросы. Или замотивировать научиться читать, чтобы он смог самостоятельно прочитать о вымерших динозаврах…

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4. Если своим вопросом ребенок застал вас врасплох, не пытайтесь изворачиваться и врать. Лучше скажите честно, что сейчас вы не можете дать ему ответ, но вечером обязательно вернетесь к этому разговору. У вас хотя бы появится время, чтобы обдумать ответ

Дети в раннем возрасте являются очень нежными и ранимыми. Нам стоит быть очень внимательными, чтобы ребенок не стал задавать волнующие его вопросы другим людям.

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Детское любопытство, Советы детских психологов, Стоит ли поощрять детское любопытство.
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