"История игрушек": Оригинальный детский фотопроект от Габриеле Галимберти (Фото) Итальянский фотограф Габриеле Галимберти отправился в кругосветное путешествие. Он посетил более, чем 50 стран, в каждой из которых он делал одну фотографию ребенка и его игрушек. Так у него появился фотопроект "История игрушек", который рассказывает о том, чем играют дети в разных странах.