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Воскресенье, 05.05.2019
"История игрушек": Оригинальный детский фотопроект от Габриеле Галимберти (Фото)
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"История игрушек": Оригинальный детский фотопроект от Габриеле Галимберти (Фото)

Итальянский фотограф Габриеле Галимберти отправился в кругосветное путешествие. Он посетил более, чем 50 стран, в каждой из которых он делал одну фотографию ребенка и его игрушек. Так у него появился фотопроект "История игрушек", который рассказывает о том, чем играют дети в разных странах.
ihappymama.ru
Фото: ihappymama.ru
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18:54 Чт, 2 Май 2019 Телеграф
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