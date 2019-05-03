Папа - молодец: Как сделать невероятно смешной фотопроект на примере Дэйва Энгледоу (Фото) Дэйв Энгледоу - фотограф из Америки. Вот уже который год он осуществляет свой фотопроект под названием "Лучший папа в мире". Он делает снимки, главными героями которых являются он сам и его маленькая очаровательная дочурка Элис Би. Пожалуй, каждая семья имеет фотографии своих детей. Традиционно, это снимки на руках у родителей, на горшке, в кроватке, с игрушками и пр. Но то, что создает этот талантливый мужчина - не просто фотографии, а целые истории и волшебные сказки!