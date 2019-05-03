Большое семейство: секреты воспитания четырех двойняшек

Случай, когда рождаются четверняшки бывает раз на 700 000. Этот раз и пришелся на 31-летнюю женщину из Великобритании. Переборов много трудностей и переживаний, она, вместе с мужем, в любви и согласии воспитывают четырех замечательных близнецов и двоих старших детей. Как многодетной паре удается справляться с заботами по уходу и рационально распределять семейный бюджет, чтобы малыши ни в чем не нуждались, - узнайте далее.