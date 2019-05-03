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Воскресенье, 05.05.2019
Большое семейство: секреты воспитания четырех двойняшек
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Большое семейство: секреты воспитания четырех двойняшек

Случай, когда рождаются четверняшки бывает раз на 700 000. Этот раз и пришелся на 31-летнюю женщину из Великобритании. Переборов много трудностей и переживаний, она, вместе с мужем, в любви и согласии воспитывают четырех замечательных близнецов и двоих старших детей. Как многодетной паре удается справляться с заботами по уходу и рационально распределять семейный бюджет, чтобы малыши ни в чем не нуждались, - узнайте далее.
bigpicture.ru
Фото: bigpicture.ru
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Дети, Советы, Воспитание, Родители, Двойняшки, Четверняшки.
22:00 Пт, 3 Май 2019 Телеграф
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