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Мальчик, который стал "лицом сгущенки" вырос: фото

Мальчик, который стал "лицом сгущенки" вырос: фото
17:33 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: clutch.ua

Прошло 45 лет, и вот как теперь выглядит этот милый мальчик.

Александр Бабич, чей портрет украшал банку советской сгущенки, сейчас живет в Одессе и работает краеведом, экскурсоводом и историком. Он поведал историю, как же стал "лицом" сгущенки.

Оказалось, что Первомайский молочно-консервный комбинат в Николаевской области строил его дед и работал там замдиректора. Отец маленького Саши тоже работал на комбинате. "Связи" и помогли малышу прославиться.

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Вот что рассказал Александр: "Лет 40 с гаком назад Витя Усович нарисовал мой портрет, чтоб потом из него сделать этикетку на банку сгущенки. Мой дед, который во мне всегда души не чаял, работал замдиректора Первомайского молочно-консервного завода, и я мог себе позволить роскошь стать "лицом сгущенки". Александр Бабич заявил, что давно уже хотел сфотографироваться рядом с этикеткой, чтобы показать, как изменился за 45 лет.

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Все по теме:

Мальчик, Мама и ребенок, Лицо сгущенки, Банка сгущенки, Мальчик из рекламы, Ребенок вырос, Спустя 45 лет.
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