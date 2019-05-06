Мальчик, который стал "лицом сгущенки" вырос: фото

Прошло 45 лет, и вот как теперь выглядит этот милый мальчик.

Александр Бабич, чей портрет украшал банку советской сгущенки, сейчас живет в Одессе и работает краеведом, экскурсоводом и историком. Он поведал историю, как же стал "лицом" сгущенки.

Оказалось, что Первомайский молочно-консервный комбинат в Николаевской области строил его дед и работал там замдиректора. Отец маленького Саши тоже работал на комбинате. "Связи" и помогли малышу прославиться.

Вот что рассказал Александр: "Лет 40 с гаком назад Витя Усович нарисовал мой портрет, чтоб потом из него сделать этикетку на банку сгущенки. Мой дед, который во мне всегда души не чаял, работал замдиректора Первомайского молочно-консервного завода, и я мог себе позволить роскошь стать "лицом сгущенки". Александр Бабич заявил, что давно уже хотел сфотографироваться рядом с этикеткой, чтобы показать, как изменился за 45 лет.