Семейная фотосессия: интересные идеи (Фото)

Семейное фото — особый жанр, но хорошие идеи ценятся в нем не меньше, чем в любом другом. В этом выпуске мы собрали для вас несколько вариантов того, каким может быть следующая фотография из вашего семейного архива.