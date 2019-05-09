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Четверг, 09.05.2019
Советы родителям: самые ужасные фразы, которые нельзя говорить детям
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Советы родителям: самые ужасные фразы, которые нельзя говорить детям

Эти фразы говорила нам наши родители, им их говорили их родители, а теперь ты, как попугаи, эти же фразы говорим своим детям. Но они опасны и разрушают детскую психику. Это топ-10 ужасных фраз родителей, которые нельзя говорить детям.
clutch.ua
Фото: pixabay.com
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Воспитание, Родители, Наказание, Фразы, Родители и дети.
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