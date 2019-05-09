Советы родителям: самые ужасные фразы, которые нельзя говорить детям Эти фразы говорила нам наши родители, им их говорили их родители, а теперь ты, как попугаи, эти же фразы говорим своим детям. Но они опасны и разрушают детскую психику. Это топ-10 ужасных фраз родителей, которые нельзя говорить детям.