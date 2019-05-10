Дети такие дети: "веселая" жизнь родителей после появления детей (Фото)

Все знают, что рождение ребенка - это самое важное событие в жизни двух любящих друг друга людей. Пока у тебя еще нет детей, все мечты о счастливой семье с кучей детишек выглядят красочно и мило. Тогда еще практически нет мыслей о том, что дети - это достаточно сложно. И только состоявшийся родитель знает, что малыши - это ночи без сна, синяки под глазами, горы грязной одежды, яблочное пюре на кухонных стенах… И даже минута сна в автобусе по дороге к супермаркету - это подарок свыше. Эти фотографии покажут всю правду о том, что значит быть родителем. И многие мамы и папы узнают в этих снимках свои ситуации.