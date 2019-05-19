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Среда, 22.05.2019
Какими были обычные подростки разных стран 100 лет назад
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Какими были обычные подростки разных стран 100 лет назад

Люди всегда видели в молодом поколении нечто иное, принципиально отличающееся от поколений предков. А что, если посмотреть, какими были подростки, молодые люди и девушки каких-то сто лет назад? Трудно судить об их внутреннем мире и отличиях, однако можно сравнить, как выглядело молодое поколение в разных странах. И итог этого исследования впечатляет.
nashideti.temaretik.com
Фото: nashideti.temaretik.com
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15:28 Вс, 19 Май 2019 Телеграф
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