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Среда, 22.05.2019
Веселая жизнь необычных близнецов в работах креативного папы-фотографа (Фото)
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Веселая жизнь необычных близнецов в работах креативного папы-фотографа (Фото)

Когда становишься родителем, дети становятся всей твоей жизнью, поэтому совершенно неудивительно, когда дети превращаются в главные объекты своих родителей-художников. Именно это и произошло с фотографом Гаем Вайнером (Guy Vainer), который сделал своих близнецов звездами замечательных фотографий.
bugaga.ru
Фото: Facebook
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09:23 Вт, 21 Май 2019 Телеграф
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