Веселая жизнь необычных близнецов в работах креативного папы-фотографа (Фото) Когда становишься родителем, дети становятся всей твоей жизнью, поэтому совершенно неудивительно, когда дети превращаются в главные объекты своих родителей-художников. Именно это и произошло с фотографом Гаем Вайнером (Guy Vainer), который сделал своих близнецов звездами замечательных фотографий.