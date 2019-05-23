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Четверг, 23.05.2019
Настоящие истории про детей-маугли
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Настоящие истории про детей-маугли

"Озверевшие дети" - один из мощных фотопроектов Джулии Фуллертон-Баттен (Julia Fullerton-Batten). Это серия мрачных, но атмосферных постановочных работ, вдохновленная реальными историями о детях, выросших в диких условиях или среди животных. Как выяснила Джулия в процессе своего исследования, в мире немало задокументированных случаев одичавших детей. Заблудившиеся, потерявшиеся, а по большей части просто оставленные родителями, дети быстро забывали свою сущность и приспосабливались к новым условиям жизни. "Существует всего два сценария: в первом случае ребенок остается в лесу, а во втором ребенок фактически остается дома, но из-за небрежного отношения взрослых и постоянных унижений чувствует себя комфортнее среди животных", - объясняет фотограф.
bigpicture.ru
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Дети, Фотопроект, Маугли, Брошенные, Истории детей.
13:42 Сегодня Телеграф
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