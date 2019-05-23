Настоящие истории про детей-маугли "Озверевшие дети" - один из мощных фотопроектов Джулии Фуллертон-Баттен (Julia Fullerton-Batten). Это серия мрачных, но атмосферных постановочных работ, вдохновленная реальными историями о детях, выросших в диких условиях или среди животных. Как выяснила Джулия в процессе своего исследования, в мире немало задокументированных случаев одичавших детей. Заблудившиеся, потерявшиеся, а по большей части просто оставленные родителями, дети быстро забывали свою сущность и приспосабливались к новым условиям жизни. "Существует всего два сценария: в первом случае ребенок остается в лесу, а во втором ребенок фактически остается дома, но из-за небрежного отношения взрослых и постоянных унижений чувствует себя комфортнее среди животных", - объясняет фотограф.