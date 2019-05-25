Советы родителям: что делать, когда ребенок разгневан

Детский гнев - зрелище не для слабонервных.

Даже маленький ребенок обладает внушительным арсеналом средств, как довести родителей до ярости. Получается замкнутая ситуация: ребенок в истерике и не хочет раз и успокоиться, и родитель, в котором бушует не менее сильный гнев. В таком состоянии взрослые делают необдуманные поступки, чем еще больше подогревают ярость ребенка.

Что это было? - спрашивают потом родители себя и ребенка. Нам очень хочется, чтобы ребенок не испытывал таких сильных отрицательных чувств и не вел себя так. Но, на самом деле, не произошло ничего необычного. Дети учатся управлять своими эмоциями постепенно и часто не знают, что делать с нахлынувшими на них чувствами. И именно в таких ситуациях у родителей есть возможность научить ребенка направлять свою агрессию в мирное русло. Не в себя, чтобы потом тихо страдать, и не на других, причиняя им физическую и психологическую боль.

Как это сделать рассказывает психолог Лора Мархэм. Она дает 15 советов родителям, которые помогут сформировать у ребенка эмоциональную грамотность.

Управление гневом для детей

Когда ребенок "включает максимальную громкость" дома, родители, как правило, отправляют чадо в уединенное место, чтобы он успокоился.

Однако так взрослые передают невербальные послания:

Никому не интересно, почему ты плачешь. Нас не волнуют твои проблемы, и мы не будем помогать тебе справляться с ними.

Злиться плохо. Ты плохой человек, если злишься и ведешь себя не так, как ожидают окружающие.

Твоя злость нас пугает. Мы не знаем, как помочь тебе справиться с твоими чувствами.

Когда ты испытываешь злость, лучший способ справиться с ней - сделать вид, что ее нет.

Нас воспитывали так же, и гневом мы не умеем управлять - в детстве нас этому не научили, и теперь мы кричим на детей, закатываем истерику супругу или просто заедаем свою злость шоколадом и пирожными или запиваем алкоголем.

Управление гневом

Давайте поможем детям ответственно относиться к своему гневу и управлять им. Для этого нужно научить их принимать свой гнев и не выплескивать его на окружающих. Когда принимаем свой гнев, обнаруживаем под ним такие чувства, как обида, страх и грусть. Если разрешаем себе пережить их, злость проходит, потому что лишь средство реактивной защиты.

Если ребенок научится переносить трудности ежедневной жизни без реактивного гнева, во взрослой жизни он будет эффективнее вести переговоры и достигать цели. Тех, кто умеет управлять эмоциями, называют эмоционально грамотными.

Эмоциональная грамотность ребенка формируется, когда мы учим его, что все чувства, которые он испытывает, нормальны, а вот его поведение - это уже вопрос выбора.

Ребенок в гневе. Что делать?

Как воспитать в ребенке умение грамотно выражать эмоции? Вместо того, чтобы наказывать его, когда он начинает злиться и капризничать, измените свое поведение.

1. Попытайтесь предотвратить реакцию "сражайся или беги" Сделайте два глубоких вдоха и напомните себе, что не произошло ничего страшного. Если ребенок увидит, что вы реагируете спокойно, он постепенно научится справляться с гневом, не включая стрессовую реакцию.

2. Слушайте ребенка. Поймите, что его расстроило Все люди переживают, что их не слышат. И дети не исключение. Если ребенок чувствует, что его пытаются понять, он успокаивается.

3. Пытайтесь посмотреть на ситуацию глазами ребенка Если ребенок чувствует, что вы его поддерживаете и понимаете, у него больше шансов "раскопать" в себе причины гнева. Вам не нужно соглашаться или не соглашаться. Покажите ребенку, что вам небезразличны его чувства: "Мой хороший, мне так жаль, что ты думаешь, будто я тебя не понимаю. Наверное, ты чувствуешь себя таким одиноким".

4. Не принимайте на свой счет то, что он произносит вслух Родителям больно слышать в свой адрес упреки, оскорбления и категоричные заявления. Как ни парадоксально, ребенок вовсе не имеет в виду то, что выкрикивает в гневе. Дочери не нужна новая мать, и она не испытывает к вам ненависти. Она обижена, испугана и чувствует собственное бессилие. И выкрикивает обидные слова, чтобы вы поняли, как ей плохо. Скажите ей: "Должно быть, ты очень расстроена, если говоришь мне такое. Расскажи мне, что произошло. Я тебя внимательно слушаю". Когда девочка поймет, что ей необязательно повышать голос и произносить обидные фразы, чтобы быть услышанной, она научится выражать свои чувства более цивилизованно.

5. Установите границы, которые нельзя переходить Пресекайте физические проявления гнева. Твердо и спокойно говорите ребенку, что причинять вред окружающим недопустимо: "Ты очень зол. Но бить людей нельзя, как бы ты ни был рассержен и расстроен. Можешь топать ногами, чтобы показать, как ты зол, но драться нельзя".

6. Не пытайтесь вести с ребенком воспитательные беседы Сын получил двойку по физике и теперь кричит, что бросит школу и уйдет из дома? Скажите, что понимаете его чувства: "Ты так расстроился. Мне так жаль, что тебе тяжело в школе".

7. Напоминайте себе, что вспышки гнева - естественный способ выпустить пар для ребенка У детей еще не полностью сформированы нейронные связи в лобном отделе коры головного мозга, который отвечает за контроль над эмоциями. Даже взрослые не всегда могут управлять гневом. Лучший способ помочь ребенку развить нейронные связи - проявить эмпатию. Если ребенок чувствует поддержку, он чувствует доверие и близость к родителям.

8. Помните, что гнев - это защитная реакция Гнев возникает как ответ на угрозу. Иногда эта угроза внешняя, но чаще всего она внутри человека. Когда-то мы подавили и загнали внутрь страх, грусть или обиду, и время от времени происходит что-то, что пробуждает былые чувства. И мы включаем режим борьбы, чтобы снова подавить эти чувства. Когда ребенок чем-то расстроен, возможно, проблема кроется в невысказанных страхах и невыплаканных слезах.

9. Помогите своему ребенку справиться с гневом Если ребенок выражает свой гнев, и вы относитесь к нему с сочувствием и пониманием, злость уходит. Она лишь скрывает то, что ребенок чувствует на самом деле. Если он может плакать и рассказывать вслух о страхах и обидах, гнев не нужен.

10. Старайтесь быть как можно ближе Вашему ребенку нужен человек, который любит его, даже когда он злится. Если гнев представляет для вас физическую угрозу, отойдите на безопасное расстояние и объясните ребенку: "Я не хочу, чтобы ты причинил мне вред, поэтому я пересяду в кресло. Но я рядом, и я тебя слышу. И я всегда готова тебя обнять". Если сын кричит: "Уходи", скажите: "Ты просишь меня уйти, но я не могу оставить тебя наедине с такими страшными чувствами. Я просто отойду подальше".

11. Заботьтесь о своей безопасности Обычно дети не хотят делать родителям больно. Но иногда таким способом они добиваются понимания и сочувствия. Когда они видят, что их слушают и принимают их чувства, перестают вас бить и начинают плакать. Если ребенок вас бьет, отстранитесь. Если он продолжает нападать, возьмите его за запястье и скажите: "Я не хочу, чтобы этот кулак приближался ко мне. Я вижу, как ты зол. Ты можешь бить свою подушку, но ты не должен причинять мне вред".

12. Не пытайтесь анализировать поведение ребенка Иногда дети испытывают обиды и страхи, которые не могут выразить словами. Они копятся и выливаются в приступы гнева. Иногда ребенку просто нужно поплакать.

13. Дайте ребенку понять, что понимаете причину его гнева Скажите: "Малыш, я понимаю, что ты хотел… Мне жаль, что так вышло". Это поможет снизить напряжение.

14. После того как ребенок успокоился, поговорите с ним Избегайте назидательного тона. Поговорите о чувствах: "Ты была так расстроена", "Ты хотел, но…", "Спасибо, что поделился со мной своими чувствами".

15. Рассказывайте истории Ребенок и так знает, что был не прав. Расскажите ему историю: "Когда мы злимся, как ты злилась на твою сестру, мы забываем, как мы любим другого человека. Нам кажется, что этот человек наш враг. Правда? Каждый из нас испытывает нечто подобное. Иногда даже хочется ударить человека. Но если ты это сделаешь, потом об этом жалеешь…"

Эмоциональная грамотность - признак цивилизованного человека. Если мы хотим научить детей управлять гневом, нужно начать с себя.