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Воскресенье, 26.05.2019
Готовимся к материнству: каким должен быть режим беременной женщины
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Готовимся к материнству: каким должен быть режим беременной женщины

С самого начала беременности женщине нужно приучить себя выполнять определенные правила, благотворно влияющие на поддержание ее здорового состояния и на протекание беременности. Именно с этими правилами мы и начинаем знакомить вас сегодня.
neboley.com.ua
Фото: pixabay.com
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