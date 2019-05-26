Готовимся к материнству: каким должен быть режим беременной женщины С самого начала беременности женщине нужно приучить себя выполнять определенные правила, благотворно влияющие на поддержание ее здорового состояния и на протекание беременности. Именно с этими правилами мы и начинаем знакомить вас сегодня.