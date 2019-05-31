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Самая маленькая в мире: девочку, весом с яблоко, выписали с больницы

Самая маленькая в мире: девочку, весом с яблоко, выписали с больницы
08:58 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

В США из больницы выписали здорового ребенка, родившегося с весом 245 граммов.

Девочку считают самой маленькой в мире, которая выжила после преждевременных родов.

Девочка Сайби родилась в декабре 2018 года после 23 недель и трех дней беременности, сообщает BBC. Она весила, как большое яблоко.

Мать родила Сайби после экстренного кесарева сечения. Все из-за диагностированной врачами преэклампсии – осложнения из-за высокого кровяного давления, которое может стать смертельным для ребенка и его матери.

Роды были настолько преждевременными, что врачи считали Сейби "микронедоношенной". Обычно дети рождаются после 42 недель беременности, Сайби появилась – после 23.

После рождения, младенца перевели в отделение интенсивной терапии в больнице Sharp Mary Birch в Сан-Диего в Калифорнии. Врачи сразу предупредили родителей ребенка, что он сможет прожить всего несколько часов.

Я продолжала говорить им: "Она не выживет. Она... я же лишь на 23 неделе беременности", – вспоминает мама Сайби.

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Пять месяцев спустя девочку выписали из больницы с весом здорового ребенка – 2,5 килограмма. По мнению врачей, Сайби выжила, потому что не имела серьезных осложнений после родов, которые обычно возникают у микронедоношенных детей.

Отныне Сайби считают самым маленьким в мире недоношенным ребенком. Предыдущей рекордсменкой была девочка из Германии, которая родилась с весом 252 грамма в 2015 году.

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Все по теме:

Ребенок, Новорожденный, Кесарево сечение, Преждевременные роды, Самый маленький ребенок.
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