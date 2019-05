Самая маленькая в мире: девочку, весом с яблоко, выписали с больницы

Девочку считают самой маленькой в мире, которая выжила после преждевременных родов.

Девочка Сайби родилась в декабре 2018 года после 23 недель и трех дней беременности, сообщает BBC. Она весила, как большое яблоко.

Мать родила Сайби после экстренного кесарева сечения. Все из-за диагностированной врачами преэклампсии – осложнения из-за высокого кровяного давления, которое может стать смертельным для ребенка и его матери.

Роды были настолько преждевременными, что врачи считали Сейби "микронедоношенной". Обычно дети рождаются после 42 недель беременности, Сайби появилась – после 23.

