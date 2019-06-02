Скачать
Воскресенье, 02.06.2019
Супрун: В Украине очень часто быть больным - это приговор
Супрун: В Украине очень часто быть больным - это приговор
СЦКК: боевики обстреляли жилые дома в Веселом
СЦКК: боевики обстреляли жилые дома в Веселом
Джошуа - Руис. Видео боя
Джошуа - Руис. Видео боя
Dzidzio довели до слез: что известно о втором выпуске "Голос.Діти-5"
Dzidzio довели до слез: что известно о втором выпуске "Голос.Діти-5"

Плохое воспитание разрушает ДНК детей

Плохое воспитание разрушает ДНК детей
20:46 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay

Отчуждение и незаинтересованность в воспитании ребенка наносят ему вред на генетическом уровне. Это может спровоцировать болезни во взрослом возрасте.

Исследователи Университета Лома Линда обнаружили связь между плохим воспитанием и теломерами – конечными участками хромосом, которые защищают их от повреждений и разложения.

Когда ДНК не охраняется должным образом, клетки стареют быстрее, а человек становится более восприимчив к болезням.

"По мере того, как растет стресс в раннем возрасте, теломеры укорачиваются, увеличивая риск многих заболеваний и преждевременной смерти", – рассказал Раймонд Кнутсен, ведущий автор исследования.

Простые жизненные истины, которым нас могут научить дети

Ученые проанализировали ДНК более 200 человек. Те, кто рассказывал о "холодном" отношение со стороны матери и отца в детстве, имели теломеры в среднем на 25% меньше, чем те, у кого были хорошие отношения с родителями. Отмечается, что чем ниже уровень образования, тем сильнее связь между воспитанием и генетикой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследование, Дети, Воспитание, Родители, ДНК.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 2 июня 2019: все знаки Зодиака
02 Саакашвили с Кличко осмотрели новый мост: Ну реально круто
03 Приметы и обряды на 2 июня – День Фалатея-Огуречника
04 Девушка, которая выбежала на поле в финале Лиги чемпионов: кто она
05 Прикольные поздравления с днем рождения 2 июня в прозе и открытках
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Главный военный прокурор созывает заседание из-за сепаратистского видео
Матиос созывает заседание из-за сепаратистского видео
Названа команда сезона в Лиге чемпионов
Названа команда сезона в Лиге чемпионов
Мэр Харькова выступает за прямой диалог с Путиным
Мэр Харькова выступает за прямой диалог с Путиным
Антонио Бандерас мечтает о завершении карьеры
Антонио Бандерас мечтает о завершении карьеры
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь