Плохое воспитание разрушает ДНК детей

Отчуждение и незаинтересованность в воспитании ребенка наносят ему вред на генетическом уровне. Это может спровоцировать болезни во взрослом возрасте.

Исследователи Университета Лома Линда обнаружили связь между плохим воспитанием и теломерами – конечными участками хромосом, которые защищают их от повреждений и разложения.

Когда ДНК не охраняется должным образом, клетки стареют быстрее, а человек становится более восприимчив к болезням.

"По мере того, как растет стресс в раннем возрасте, теломеры укорачиваются, увеличивая риск многих заболеваний и преждевременной смерти", – рассказал Раймонд Кнутсен, ведущий автор исследования.

Ученые проанализировали ДНК более 200 человек. Те, кто рассказывал о "холодном" отношение со стороны матери и отца в детстве, имели теломеры в среднем на 25% меньше, чем те, у кого были хорошие отношения с родителями. Отмечается, что чем ниже уровень образования, тем сильнее связь между воспитанием и генетикой.