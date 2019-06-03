Папы - они такие: всегда начеку, готовые справиться с любой ситуацией

Когда отцы остаются наедине со своим ребенком, они всегда начеку, поэтому готовы справиться с любой неожиданностью. В этом нет ничего удивительного, ведь что может быть ценнее в жизни человека, чем его ребенок? Предлагаем вам подборку гифок на эту тему.