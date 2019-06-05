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Среда, 05.06.2019
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Отдыхаем с детьми: 10 идей, которые помогут весело провести летние каникулы

Отдыхаем с детьми: 10 идей, которые помогут весело провести летние каникулы
18:39 Сегодня Телеграф ihappymama.ru Фото: pixabay.com

Три месяца весны пролетели очень быстро, и вот уже лето радует нас теплой погодой.

Но лето - время особенное, когда нам хочется восполнить силы, насладиться отдыхом и… переделать огромный список дел. А еще организовать ребенку отличные каникулы. Увы, мы слишком многого хотим от лета. Если сильно стараться сделать его идеальным, то отдых превратится в бесконечную череду дел, которые надо вычеркнуть из списка.

Поэтому предлагаем посмотреть на лето как на возможность насладиться простыми вещами: хорошей погодой, играми с ребенком, чтением книг. Ведь если подумать, детям многого не надо. Главное - включенные и счастливые родители рядом. Тогда, чтобы вы не придумали в отпуск, все пройдет на ура.

Какие это простые вещи? То, что приносит радость и не требует больших вложений сил и ресурсов.

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Как интересно провести лето с детьми

1. Откажитесь от перфекционизма и отдыха в стиле Инстаграма. Выбирайте те места для поездок, которые удобны и доступны для вас. Возможно, там не будет навороченных аниматоров, зато ребенок отдохнет на свежем воздухе, а вам не придется бегать за ним по всему торговому комплексу. Если вашей семье хорошо, тогда поставьте самой себе лайк и не сравнивайте, кто, где и как отдохнул в вашей ленте в соцсетях.

2. Дети не любят скучать, но это не значит, что надо устраивать им праздник в каждый день каникул. Дайте им больше свободы и возможность выбирать, чем заняться. Они вас точно удивят своей фантазией. Немного поскучав, дети всех возрастов по-новому смотрят на забытые карандаши и краски, мячи и самокаты.

3. Купите самые разные материалы для творчества: от мыльных пузырей до красок с блестками. Лето - время творческих экспериментов. Весь год нам и детям не хватает времени на творчество. Так почему бы не восполнить этот пробел? Если нет идей, запишитесь на какие-нибудь онлайн-курсы по детскому творчеству, в ближайший летний кружок или берите идеи из Youtube и Pinterest.

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4. Поездки в прекрасные и далекие страны - хорошо и увлекательно. Но может у вас поблизости есть места, которые тоже стоит посетить? Например, лес, озеро, музей, парк, выставка и т. д. Выбирайте место, в которое не надо долго собираться и тратить кучу ресурсов на планирование поездки. Часто спонтанный отдых - самый лучший.

5. Доставайте ваши листы желаний и списки из разряда "что почитать и что посмотреть". Пришло время выполнить хотя бы пару пунктов. А больше и не надо.

6. Дайте себе и ребенку право просто отдыхать и ни за чем не гнаться. Не подгонять предметы, не учить английский, не объездить все музеи. Ничего не делать для современных вечно занятых детей - полезный и нужный опыт.

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7. А вот чем точно надо заняться - так это отношениями с ребенком. Поговорите с ним по душам, о том, на что нам не хватает времени в обычные будни: что он читает, что смотрит, что думает, о чем мечтает. Не осуждайте, не критикуйте, просто слушайте и тоже делитесь своими мыслями.

8. Скорее всего большинству детей это понравится: поездка на речку, пикник в лесу, купание в надувном бассейне и даже в тазике, запускать воздушного змея и фонарики, делать себе шалаш, есть домашнее мороженое и все, что полито шоколадом, не беспокоится о том, что можно запачкать одежду, есть клубнику прямо с грядки, делать фруктовый лед, читать то, что хочется, а не задали.

9. Ходите босиком и разрешайте детям. Это одна из лучших практик для укрепления иммунитета.

10. Заинтересуйте ребенка играми на свежем воздухе. Это может быть не только мяч, но и уличный квест, боулинг из того, что есть под рукой, перетягивание каната, крестики-нолики на асфальте.

Все очень просто: легкие и незатейливые идеи, которые помогут занять детей на каникулах

Эффективный отдых может быть очень разным. Ему вовсе не обязательно быть эффектным. Мы весь год ждем лето, чтобы расслабиться, поэтому не лишайте себя и детей такой возможности.

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Все по теме:

Летние каникулы, Советы родителям, Как провести лето, Идеи для хорошего времяпровождения с ребенком.
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