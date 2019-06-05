Отдыхаем с детьми: 10 идей, которые помогут весело провести летние каникулы

Три месяца весны пролетели очень быстро, и вот уже лето радует нас теплой погодой.

Но лето - время особенное, когда нам хочется восполнить силы, насладиться отдыхом и… переделать огромный список дел. А еще организовать ребенку отличные каникулы. Увы, мы слишком многого хотим от лета. Если сильно стараться сделать его идеальным, то отдых превратится в бесконечную череду дел, которые надо вычеркнуть из списка.

Поэтому предлагаем посмотреть на лето как на возможность насладиться простыми вещами: хорошей погодой, играми с ребенком, чтением книг. Ведь если подумать, детям многого не надо. Главное - включенные и счастливые родители рядом. Тогда, чтобы вы не придумали в отпуск, все пройдет на ура.

Какие это простые вещи? То, что приносит радость и не требует больших вложений сил и ресурсов.

Как интересно провести лето с детьми

1. Откажитесь от перфекционизма и отдыха в стиле Инстаграма. Выбирайте те места для поездок, которые удобны и доступны для вас. Возможно, там не будет навороченных аниматоров, зато ребенок отдохнет на свежем воздухе, а вам не придется бегать за ним по всему торговому комплексу. Если вашей семье хорошо, тогда поставьте самой себе лайк и не сравнивайте, кто, где и как отдохнул в вашей ленте в соцсетях.

2. Дети не любят скучать, но это не значит, что надо устраивать им праздник в каждый день каникул. Дайте им больше свободы и возможность выбирать, чем заняться. Они вас точно удивят своей фантазией. Немного поскучав, дети всех возрастов по-новому смотрят на забытые карандаши и краски, мячи и самокаты.

3. Купите самые разные материалы для творчества: от мыльных пузырей до красок с блестками. Лето - время творческих экспериментов. Весь год нам и детям не хватает времени на творчество. Так почему бы не восполнить этот пробел? Если нет идей, запишитесь на какие-нибудь онлайн-курсы по детскому творчеству, в ближайший летний кружок или берите идеи из Youtube и Pinterest.

4. Поездки в прекрасные и далекие страны - хорошо и увлекательно. Но может у вас поблизости есть места, которые тоже стоит посетить? Например, лес, озеро, музей, парк, выставка и т. д. Выбирайте место, в которое не надо долго собираться и тратить кучу ресурсов на планирование поездки. Часто спонтанный отдых - самый лучший.

5. Доставайте ваши листы желаний и списки из разряда "что почитать и что посмотреть". Пришло время выполнить хотя бы пару пунктов. А больше и не надо.

6. Дайте себе и ребенку право просто отдыхать и ни за чем не гнаться. Не подгонять предметы, не учить английский, не объездить все музеи. Ничего не делать для современных вечно занятых детей - полезный и нужный опыт.

7. А вот чем точно надо заняться - так это отношениями с ребенком. Поговорите с ним по душам, о том, на что нам не хватает времени в обычные будни: что он читает, что смотрит, что думает, о чем мечтает. Не осуждайте, не критикуйте, просто слушайте и тоже делитесь своими мыслями.

8. Скорее всего большинству детей это понравится: поездка на речку, пикник в лесу, купание в надувном бассейне и даже в тазике, запускать воздушного змея и фонарики, делать себе шалаш, есть домашнее мороженое и все, что полито шоколадом, не беспокоится о том, что можно запачкать одежду, есть клубнику прямо с грядки, делать фруктовый лед, читать то, что хочется, а не задали.

9. Ходите босиком и разрешайте детям. Это одна из лучших практик для укрепления иммунитета.

10. Заинтересуйте ребенка играми на свежем воздухе. Это может быть не только мяч, но и уличный квест, боулинг из того, что есть под рукой, перетягивание каната, крестики-нолики на асфальте.

Эффективный отдых может быть очень разным. Ему вовсе не обязательно быть эффектным. Мы весь год ждем лето, чтобы расслабиться, поэтому не лишайте себя и детей такой возможности.