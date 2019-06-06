Советы родителям: как правильно подготовить ребенка к школе

Дошкольный возраст насколько чудесный, настолько и ужасный.

Родители таят от детского очарования и непосредственности, но часто приходят в отчаяние от того, что не получается договориться с обаятельной нехочухой.

Важно помогать малышу развиваться и становиться самостоятельным, не подавляя его личность.

10 советов для родителей дошкольников

1. Не делайте того, что дети могут делать сами. Взрослому проще и быстрее самому накормить ребенка самому, убрать все игрушки, но так мы забираем у него возможность улучшить свои навыки. Тем более, что после года дети яростно отстаивают свою самостоятельность словами "Я сам". Этот этап детского развития надо всячески поддерживать, а не блокировать. Кроме, конечно, случаев опасности для жизни.

2. Не бросайтесь на помощь при первых детских неудачах. Красиво нарисовать линию, надеть футболку, донести чашку и ничего не разлить получится не сразу. Потерпите оказывать помощь и воздержитесь от замечаний.

3. В Монтессори-педагогике есть правило: не исправлять то, что сделал ребенок. Например, он научился вытирать со стола. Первые попытки будут неуклюжими, но сам малыш будет чрезвычайно горд собой. Если вы ту же секунду броситесь исправлять и поучать его, то эта гордость и желание убирать за собой быстро испаряться. "У меня ничего не получится", "Давай лучше ты" - вот, что потом говорят такие дети, которые боятся совершить ошибку.

4. Чаще замечайте и отмечайте хорошие поступки и достижения ребенка, чем его промахи. В благих целях взрослые охотнее заостряют внимание ребенка на его проступках. Тем самым, мы как бы даем сигнал: для того, чтобы привлечь внимание, надо сделать что-нибудь нехорошее. Поменяйте это правило, и ребенок охотнее будет стараться вас порадовать хорошим поведением.

5. Если ребенок проштрафился, дайте ему возможность все исправить. Разрисовал пол красками? Пусть поможет его помыть. Исправляя свои ошибки, он видит, что у поступков есть последствия, с которыми ему придется иметь дело. Но родительский крик и возможное наказание заставят его бояться, но не научат исправлять ошибки.

6. Привлекайте ребенка к домашним делам. Пусть это будет что-то простое и посильное для его возраста, вроде полива цветов, развешивания белья, вытирания пыли с мебели. Такие обязанности помогают малышу взрастить в себе уверенность, что у него получается и что он вносит свой вклад в семью.

7. Сделайте свободную игру приоритетной в вопросе детского развития. Не торопитесь развлекать, когда ему скучно. Дайте возможность детскому воображению проявить себя.

8. Используйте игру в общении с ребенком. Дети учатся во время игры - вовсе не абстрактная фраза. Трехлетку намного легче одеть, если помогать ему будет самолетик или какой-нибудь сказочный герой. Это потребует от родителей задействовать фантазию, но зато снизит накал страстей во многих вопросах.

9. Предупреждайте ребенка о смене деятельности. Когда дети чем-то увлечены, им трудно по первому требования переключить свое внимание. Например, во время прогулки предупредите немного заранее, что скоро надо будет идти домой. Так у ребенка будет возможность смириться с этой мыслью и закончить игру.

10. Старайтесь придерживаться режима дня. Дети любят предсказуемость и последовательность. Так им легче выполнять рутинные действия.