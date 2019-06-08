Будьте бдительны: предметы, которые чаще всего глотают дети

Ульяна Супрун назвала предметы, которые могут попасть в рот к детям.

Дети пытаются прикоснуться ко всему и попробовать это на вкус. И даже самые ответственные родители иногда не успевают моргнуть глазом, как ребенок может проглотить предмет. И часто это может закончиться госпитализацией в больницу.

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун приводит статистику: в течение года в приемное отделение хирургии НДСБ Охматдет обращается около полутысячи детей с жалобами на проглатывание инородных тел. Каждый четвертый ребенок нуждается в госпитализации в больницу.

Детали от игрушек, монеты, булавки, батарейки, серьги или цепочки, попадая в дыхательные пути или желудочно-кишечный тракт, несут серьезную угрозу.

В зоне риска дети от 1 до 3 лет — они чаще всего едят что-то совсем несъедобное. Зафиксированы случаи проглатывания булавки в возрасте 1, 7 и 9 месяцев.

" Часто это случается вследствие того, что родители оставляют ребенка без присмотра или же сознательно позволяют играть предметами, которые содержат опасные детали. Увеличению количества несчастных случаев также способствует свободная продажа некачественных или запрещенных для определенного возраста детей игрушек. Бывают случаи, когда старшие братья или сестры во время игры "кормят” младших батарейками, монетами, стеклянными шариками для декора", - заявила Ульяна Супрун.

Что чаще всего глотают дети и чем это опасно:

1. Кнопкообразные литиевые батарейки

Они широко используются в игрушках, предметах быта. После попадания в желудочно-кишечный тракт батарейка за короткий промежуток времени нагревается до температуры свыше 100 градусов. Из-за этого из нее вытекает электролит, что приводит к тяжелым ожогам и язвам слизистых оболочек.

2. Детские конструкторы, которые часто содержат много маленьких высокомощных магнитов

После попадания в желудок возникает действие высокого давления между притяжением двух магнитов. После чего возникает нарушение кровоснабжения в этой зоне, некроз стенки или кишечная непроходимость. В таком случае ребенок требует сложной операции.

3. Гидрогелевые шарики, которые широко используются для интерьера, украшений для растений

Эти шарики могут значительно увеличиваться в объеме и вызывать кишечную непроходимость. Такую опасность представляют и объекты, которые поглощают влагу.

4. Безоары

Это инородные тела, формирующиеся при постоянном глотании некоторых веществ натурального или синтетического происхождения, постепенно накапливающихся в желудке.

Они могут формироваться от нескольких дней до неопределенного промежутка времени. В желудке могут достигать очень больших размеров и заполнять весь его объем. С увеличением размера можно чувствовать боль и тяжесть, снижение аппетита, тошноту и рвоту, потерю веса.

Большие безоары могут вызывать тяжелые осложнения: кишечную непроходимость, язвы, перфорации, кровотечения. Чтобы их устранить — требуется оперативное вмешательство.

У детей чаще всего могут возникать трихобезоары, возникающие вследствие так называемого "синдрома Рапунцель". Ребенок сначала вырывает свои волосы или волосы матери, а затем проглатывает. Со временем они накапливаются в желудке.

Могут возникать фитобезоары – при потреблении большого количества хурмы и продуктов растительного происхождения, которые содержат много клетчатки.

Пиксобезоары возникают в результате постоянного проглатывания жевательной резинки или пластилина.

Как уберечь ребенка от глотания инородных предметов:

1. Обратите внимание на возрастные ограничения

Игрушки для детей постарше могут содержать мелкие детали. Поэтому покупайте игрушки в соответствии с возрастом.

2. Мелкие вещи не должны быть доступными для ребенка

Храните деньги в кошельках, батарейки в ящиках, а украшения в шкатулках. Все это не менее важно, чем постоянно убирать дома и прятать от детей лекарства.

3. Предметы быта – не игрушка или отвлечение детей

4. Не покупайте домой ничего с маленькими магнитами, и игрушки, для работы которых нужны маленькие батарейки.

5. Объясняйте старшим детям, какие предметы опасно давать малышам. Предложите сразу прятать такие вещи.