С ребенком на отдых: что нужно взять с собой

Визгливые детские претензии, плач, постоянное "Я-хочу-писать-кушать-спать" и в миллионный раз заунывное "Мы уже приехали?" - это лишь толика проблем, что сопутствуют путешествию с детьми. Однако можно избежать хлопот, если тщательно продумать возможные проблемы в дороге, захватив необходимый арсенал. Мы изучили советы бывалых родителей и составили список вещей, которые обязательно следует взять с собой, отправляясь в путешествие на машине с детишками.