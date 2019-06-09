Скачать
Воскресенье, 09.06.2019
С ребенком на отдых: что нужно взять с собой
1 / 17

С ребенком на отдых: что нужно взять с собой

Визгливые детские претензии, плач, постоянное "Я-хочу-писать-кушать-спать" и в миллионный раз заунывное "Мы уже приехали?" - это лишь толика проблем, что сопутствуют путешествию с детьми. Однако можно избежать хлопот, если тщательно продумать возможные проблемы в дороге, захватив необходимый арсенал. Мы изучили советы бывалых родителей и составили список вещей, которые обязательно следует взять с собой, отправляясь в путешествие на машине с детишками.
miridei.com
Фото: miridei.com
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Дети, Чемодан, Отдых, Аптечка, Сумка, Мамы, Горшок, Сумка в дорогу, Что нужно взять, С ребенком, На отдых.
11:03 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь