Интересные идеи для детских поделок из разноцветного пластилина

Пластилин - очень простой и полезный материал для детского творчества. Сначала малыши учатся с ним работать, мнут и сооружают причудливые композиции. Но лет с 3-4 детям хочется овладеть волшебством лепки, когда из обычного кусочка пластилина получается что-то знакомое: фрукт, цветок, зверек или сказочный персонаж. Это потребует от них усидчивости, памяти и ловкости рук. Этот возраст (с 3-х лет) подходит для знакомства детей с твердым пластилином, который потребует от них немного больше усилий, чем мягкий.