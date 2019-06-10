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Понедельник, 10.06.2019
Интересные идеи для детских поделок из разноцветного пластилина
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Интересные идеи для детских поделок из разноцветного пластилина

Пластилин - очень простой и полезный материал для детского творчества. Сначала малыши учатся с ним работать, мнут и сооружают причудливые композиции. Но лет с 3-4 детям хочется овладеть волшебством лепки, когда из обычного кусочка пластилина получается что-то знакомое: фрукт, цветок, зверек или сказочный персонаж. Это потребует от них усидчивости, памяти и ловкости рук. Этот возраст (с 3-х лет) подходит для знакомства детей с твердым пластилином, который потребует от них немного больше усилий, чем мягкий.
/ihappymama.ru
Фото: pixabay.com
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