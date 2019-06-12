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Среда, 12.06.2019
Лучшие советы родителям, как морально подготовить ребенка к поездке в летний лагерь
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Лучшие советы родителям, как морально подготовить ребенка к поездке в летний лагерь

Почти все дети любят проводить время в детском лагере. Но даже самая активная команда вожатых не гарантирует отсутствия внезапной тоски ребенка по дому. Что делать: уговорить ребенка остаться или забрать его домой?
nashideti.temaretik.com
Фото: pixabay.com
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