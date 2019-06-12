Лучшие советы родителям, как морально подготовить ребенка к поездке в летний лагерь

Почти все дети любят проводить время в детском лагере. Но даже самая активная команда вожатых не гарантирует отсутствия внезапной тоски ребенка по дому. Что делать: уговорить ребенка остаться или забрать его домой?