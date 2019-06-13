Советы родителям: как подготовить дошкольника к самостоятельности Дошкольный возраст насколько чудесный, настолько и ужасный. Родители таят от детского очарования и непосредственности, но часто приходят в отчаяние от того, что не получается договориться с обаятельной нехочухой. Важно помогать малышу развиваться и становиться самостоятельным, не подавляя его личность.