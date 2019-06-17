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Понедельник, 17.06.2019
Дети знаменитостей, которые могут себе позволить дорогой гардероб
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Дети знаменитостей, которые могут себе позволить дорогой гардероб

Состояние души, когда "для ребенка ничего не жалко" знакомо любому родителю. У каждого свой пунктик: кто-то игрушки покупает в больших количествах, кто-то книги, кто-то в лепешку разобьется, но покажет мир своему наследнику. Но для некоторых родителей детский гардероб - предмет особой гордости. И немалых денежных вложений. Пока одни штурмуют Алиэкспресс в поисках трендов, звездные родители просто идут в модный бутик известного бренда. Dolce & Gabbana, Gucci, Givenchy, без сомнений, привьют подрастающему поколению маленьких звезд хороший вкус. Никакого масс-маркета, только люкс!
ihappymama.ru
Фото: ihappymama.ru
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15:04 Сегодня Телеграф
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