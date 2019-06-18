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Вторник, 18.06.2019
Настоящая дружба девочки Маме и домашнего пуделя Рика (Фото)
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Настоящая дружба девочки Маме и домашнего пуделя Рика (Фото)

Собаки могут стать отличными няньками и компаньонам в играх для малышей. Именно так и случилось с японской девочкой Маме, которая нашла себе лучшего друга - пуделя Рику. Большая собака не прочь принимать участие в любых играх малышки. Вместе они выбирают книги для чтения, спят и даже пьют чай.
ihappymama.ru
Фото: Instagram
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Пудель, Дружба с животными, Девочка Маме, Пудель Рик.
11:38 Сегодня Телеграф
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