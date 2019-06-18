Настоящая дружба девочки Маме и домашнего пуделя Рика (Фото) Собаки могут стать отличными няньками и компаньонам в играх для малышей. Именно так и случилось с японской девочкой Маме, которая нашла себе лучшего друга - пуделя Рику. Большая собака не прочь принимать участие в любых играх малышки. Вместе они выбирают книги для чтения, спят и даже пьют чай.