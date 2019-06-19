Путешествие с ребенком: что взять с собой в машину, чтобы всем было комфортно

Визгливые детские претензии, плач, постоянное "Я-хочу-писать-кушать-спать" и в миллионный раз заунывное "Мы уже приехали?" - это лишь толика проблем, что сопутствуют путешествию с детьми. Однако можно избежать хлопот, если тщательно продумать возможные проблемы в дороге, захватив необходимый арсенал.