Питание ребенка: продукты, которые являются недопустимыми Правильное питание также играет здесь одну из главных ролей. Именно в первые годы жизни закладывается отношение к еде, к тому, какой она должна быть, к процедуре приема пищи, к отдельным продуктам и блюдам.