Пять причин для приятного времяпровождения с детьми на природе

Самая очевидная причина - это возможность дышать свежим воздухом, который на улице более насыщен кислородом, чем в помещении. Конечно, лучше дышать лесным или морским воздухом, но очевидная польза есть и от прогулок в городе.
На улице дети больше двигаются. От хождения пешком до лазанья по деревьям - все это положительно сказывается на здоровье ребенка. Это не только улучшает их физические показатели, но и помогает сосредотачиваться и лучше думать на обучающих занятиях. Одно из лучших мероприятий для укрепления иммунитета - это хождение босиком по траве.
Расширяет познания детей о мире. Одно дело видеть цветок в книжке, другое дело - самому его потрогать, пощупать.
Если ребенок много гуляет (не меньше двух часов в день), то у него снижается риск развития близорукости. Все дело в том, что на открытом пространстве у глаз есть возможность переключаться с дальних предметов на ближние. К тому же дневной свет положительно влияет на остроту зрения.
Дети учатся общаться и взаимодействовать. Общение в детском саду или в школе не может заменить эффект от свободной игры. Игры на улице, ролевые игры, дворовые игры - лучший тренинг для социализации.