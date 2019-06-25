Пять причин для приятного времяпровождения с детьми на природе

1 Самая очевидная причина - это возможность дышать свежим воздухом, который на улице более насыщен кислородом, чем в помещении. Конечно, лучше дышать лесным или морским воздухом, но очевидная польза есть и от прогулок в городе.

2 На улице дети больше двигаются. От хождения пешком до лазанья по деревьям - все это положительно сказывается на здоровье ребенка. Это не только улучшает их физические показатели, но и помогает сосредотачиваться и лучше думать на обучающих занятиях. Одно из лучших мероприятий для укрепления иммунитета - это хождение босиком по траве.

3 Расширяет познания детей о мире. Одно дело видеть цветок в книжке, другое дело - самому его потрогать, пощупать.

4 Если ребенок много гуляет (не меньше двух часов в день), то у него снижается риск развития близорукости. Все дело в том, что на открытом пространстве у глаз есть возможность переключаться с дальних предметов на ближние. К тому же дневной свет положительно влияет на остроту зрения.