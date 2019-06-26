"Меня по другому воспитывали": забавные и жесткие снимки из детства наших родителей

Похоже, предыдущие поколения родителей по всему миру единодушно согласны, что современные родители - неженки, которые не могут сказать своим детям "нет". Они часто возмущаются, что дети растут в тепличных условиях. А их рассказы о собственном детстве повергают нас в шок. А если серьезно, то времена были другими. Детям приходилось самим себя развлекать, смотреть за младшими, справляться с трудностями. С раннего детства у них было больше свободы, но и больше риска. Родители не бросались к ним по первому зову, чтобы помочь справиться с детскими проблемами или слезами. Считалось, что лучший способ чему-то научиться - собственный опыт.